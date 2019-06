di Lorenzo Bettoni

Alla Continassa cresce l'ottimismo per portare Matthijs de Ligt alla Juventus. Le trattative con Barcellona e Psg sembrano ormai sfumate e nelle ultime ore la Juve sta avendo contatti sempre più fitti con l'agente del calciatore Mino Raiola con cui il rapporto è ottimo. Nonostante questo, tuttavia, c'è ancora distanza tra domanda e offerta. I bianconeri mettono sul piatto un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus. L'agente del calciatore ne chiede almeno 12, più bonus.



IL RUOLO DI CRISTIANO - La cifra offerta dalla Juve si spinge fino al limite massimo fissato per i calciatori 'terrestri'. Dybala guadagna una cifra simile, Ramsey prenderà qualcosina in meno, così come Rabiot. Sopra a questa soglia c'è solo Cristiano Ronaldo che incassa 30 milioni di euro netti a stagione. Il portoghese sta però giocando un ruolo fondamentale in questa trattativa. Come svelato dallo stesso Rabiot dopo la finale di Nations League lo stesso CR7 gli ha chiesto di vestire la maglia bianconera la prossima stagione. L'attaccante della Juve è uno degli idoli di De Ligt che vuole allenarsi con lui alla Juve. Anche per questo alla Continassa cresce l'ottimismo per un colpo che a livello di cartellino sarebbe finanziato dalla cessione di Cancelo al Manchester City. Per convincere Raiola la Juve è pronta anche a mettere una clausola rescissoria da 150 milioni di euro nell'accordo con l'olandese. I contatti vanno avanti, De Ligt può arrivare anche grazie a Cristiano Ronaldo.