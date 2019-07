Matthijs de Ligt è pronto a sbarcare a Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, la trattativa con l'Ajax si è conclusa ieri e in serata il difensore è atteso dalla Juventus, prima delle visite mediche di domani. Il quotidiano non si esime da un giudizio deciso: "Ora la difesa della Juve è la più forte d'Europa", scrive nel titolo. Il costo per il cartellino di De Ligt sarebbe stato definito: 70 milioni di euro più bonus, oltre agli 11 di commissioni per il suo agente, Mino Raiola.