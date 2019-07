La Juventus e Matthijs de Ligt, a un passo dalla firma. E' quanto vi stiamo raccontando nelle ultime ore, spiegando come il club bianconero abbia ormai trovato gli accordi con praticamente tutte le parti in causa per il colpo dell'estate, per l'affare in grado di sistemare la difesa da qui agli anni a venire. E, dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha confermato questa linea: "C'è quasi più fretta da parte di noi giornalisti e dei tifosi che da parte della Juventus, ormai tranquilla. La convinzione è che de Ligt sia ormai un promesso sposo della Juve, la sensazione è che questo acquisto si farà. Ci sono da sistemare modalità di pagamento, cifre definitive e commissioni molto alte a Raiola".