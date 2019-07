In Olanda il suo trasferimento alla Juventus è stato accolto con una certa delusione. In molti si aspettavano un passaggio al Barcellona con l'amico Frenkie De Jong. Ed invece Matthjis De Ligt ah scelto la Vecchia Signora per crescere il livello. Il difensore centrale di scuola Ajax ha spiegato le ragioni della sua decisione al giornale olandese de Telegraph: “L'Italia è il paese nel mondo dove la difesa è più apprezzata. Sarà una scuola molto buona, con fantastici mentori, per poter diventare un difensore ancora più completo. La Juventus crede molto in me, mi ha fatto sentire realmente il desiderio di avermi in squadra e mi ha mostrato un piano di crescita molto chiaro”.



CRITICHE - “Mi viene da ridere, io ho guardato solamente all'aspetto sportivo, del salario se n'è occupato Mino Raiola. Questo è il suo lavoro. Ma dovunque avessi firmato, probabilmente non mi sarei mai lamentato di questo. È il migliore al mondo tra gli agenti per gli affari. Le reazioni arriveranno sempre e tutti in Olanda potranno avere la loro opinione, ma solo io so cosa ha fatto Mino per me”.