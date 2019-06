E chi l'avrebbe detto: in un torrido pomeriggio d'inizio estate, a gettare la bomba è stato Iker Casillas. Mercato, mercato, mercato: è giusto che non si parli d'altro, mentre le ultime settimane di vacanze dei giocatori scorrono inesorabili e i primi giorni di ritiro si affacciano verso il nuovo mese. Il problema, comunque, è che dai discorsi ci si può cavare speranze, e dalle speranze qualcuno trova certezze. E allora, prima che si scateni un turbinio di dietrologia, proviamo a capire insieme: cosa voleva dire il portiere spagnolo definendo le trattative della Juventus vere e proprie magie?



ALLA HOUDINI - Il paragone è bello importante. E come racconta Gazzetta.it, ha esattamente tre piste (conosciute) che vanno battute all'istante: Casillas potrebbe parlare di Rabiot e De Ligt, tanto per iniziare; oppure c'è clamorosamente dell'altro? In Spagna non hanno dubbi: la magia è quella di Isco, chiamato proprio Houdini quando erano compagni al Real Madrid. Zidane vorrebbe tenerlo, però a Madrid lo spazio si riduce sempre più. E la Juve è costantemente alla finestra.



SUGGESTIONE - In tanti hanno pensato anche all'amicizia storica che lega l'ex capitano dei blancos con il collega che ha difeso per 18 anni la porta della Juventus: Gigi Buffon, ancora lui. Le voci che lo rivorrebbero a Torino, a fare il vice di Szczesny, al momento non trovano fondamento. Sappiamo però qual è l'obiettivo di Gigi, in quello che sarà verosimilmente il suo ultimo anno: e le grandi orecchie saranno il primo e ultimo pensiero di Maurizio Sarri.