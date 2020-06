Matthijs de Ligt parla in esclusiva a Tuttosport: "Sarri è la via italiana al modello olandese. Io via dalla Juve? Invenzioni", queste le virgolette del difensore olandese pubblicate in prima pagina. "Ho fatto una scelta fantastica - continua De Ligt -. CR7 che fenomeno, sbalordito da Dybala e occhio a Bentancur, è eccezionale". Juventus in prima pagina anche su Il Corriere dello Sport. Bianconeri favoriti per la vittoria dello scudetto, scrive il quotidiano che ha analizzato con statistici le ultime giornate da giocare. Al 72% i bianconeri vinceranno lo scudetto....



