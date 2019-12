Matthijs de Ligt si è raccontato in un'intervista immediatamente successiva alla vittoria del Kopa Trophy. Nel suo racconto ha parlato anche del rapporto con Bonucci: "Partecipare a un evento con così tanti giocatori forti per me è un piacere e sono molto contento di essere stato nominato insieme a loro. Ho vissuto tante esperienze positive e negative, ma mi ritengo una persona fortunata. Ero molto orgoglioso dell'interesse di un club così importante come la Juventus, è una società che ho sempre apprezzato e mi piace affrontare e vincere le sfide. Qui mi alleno con i migliori giocatori al mondo e sento di migliorare giorno dopo giorno, con Bonucci ci capiamo bene e ci completiamo a vicenda. La cosa più importante è avere sempre la voglia di imparare e crescere. Se giochi nella Juve devi sempre cercare di vincere tutto, vedremo dove arriveremo".