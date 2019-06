La Juventus è alla ricerca di un difensore che possa completare il reparto; oltre a De Ligt, sempre più vicino, i bianconeri stanno valutando la possibilità di riportare Benatia a Torino dopo l'addio arrivato in inverno. Il difensore marocchino, nell'ultimo periodo alla Juve, ha avuto grossi problemi di natura personale con Massimiliano Allegri. 'Eliminato' quest'aspetto, il centrale sarebbe pronto a rientrare in casa bianconera, dove più volte ha ammesso di essersi trovato alla perfezione sia con il gruppo che per i metodi di lavoro. Insomma, le volontà ci sono. Ma con il sempre più probabile arrivo di De Ligt, non è così scontato. Anzi.