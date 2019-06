Matthijs de Ligt si avvicina alla Juventus. Come riportato da Sky Sport, proseguono i contatti tra la Juventus, l’Ajax e Mino Raiola, alla ricerca degli accordi definitivi per il trasferimento in bianconero del difensore. Per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore, sia ieri che oggi ci sono stati diversi confronti tra l’agente, Fabio Paratici e Pavel Nedved, per trovare una soluzione condivisa. La richiesta è di 12 milioni di euro netti più bonus, stessa richiesta fatta tra l'altro al Barcellona, diventata pomo della discordia che ha causato la rottura con la squadra blaugrana. Insomma, De Ligt è a un passo. Ma a caro prezzo.