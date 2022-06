Un passo dopo l'altro. Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo, quello in entrata e di fatto anche quello in uscita. Come racconta Goal.com, domani potrebbe già arrivare un nuovo contatto con il Chelsea per Matthijs de Ligt. Nell'ultimo incontro con la dirigenza, l'agente Rafaela Pimenta aveva manifestato la volontà del suo assistito di guardarsi attorno, di provare a cambiare aria, anche per la prospettiva rinnovo che non certamente lo intrigava.



Come racconta Goal, la situazione è in evoluzione, i Blues sono in pressing per sbloccare prontamente l'affare. Proveranno a mettere sul piatto delle contropartite tecniche, il nome di Werner, così come quello di Jorginho, resta molto attuale.