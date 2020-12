1









Nel primo pomeriggio, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, accompagnato dalla compagna Annekee, ha fatto visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Per più di un'ora il difensore olandese si è intrattenuto con i piccoli pazienti tramite appositi sistemi di isolamento montati ad hoc per evitare contatti diretti per gli auguri di Natale ed ha distribuito regali e magliette della Juventus. Un cuore davvero grande, per il centrale olandese. Oggi definito da Mino Raiola come 'il prossimo Premier d'Olanda'.