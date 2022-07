Il futuro in bilico, con una certezza:Che nei prossimi giorni dovrà però portare a qualcosa di concreto, un'offerta che quantomeno si avvicini alla clausola rescissoria da circa 120 milioni. Improbabile che una tra Chelsea e Bayern - i due club più interessati - possa arrivare a quella cifra lì, possibile però che una piccola asta possa scatenarsi. Col placet e il sorriso della Juventus, spettatrice ultra-interessata.A proposito di probabilità e possibilità: è quasi una certezza, a meno che non si chiuda tutto nelle prossime ore, che Matthijs sia uno dei protagonisti del raduno del 10 luglio.Lo sguardo sarà rivolto al futuro, intanto l'olandese inizierà a mettere benzina nelle gambe. E staremo a vedere come sarà accolto dai tifosi, comunque colpiti dalla decisione di andare via.