Ancora una panchina. Anche nella prima gara di questo 2020 Matthijs de Ligt è rimasto in panchina, con Sarri che al suo posto ha scelto Merih Demiral. Dopo le tre saltate sul finire dello scorso anno una nuova esclusione, che fa discutere. Tanti i dubbi, giustificati solo in parte dalle parole pronunciate da Sarri ieri in conferenza: ​"Ha avuto un periodo complicato tra infortunio alla spalla e problemi agli adduttori, ha avuto qualche problemino da gestire, in contemporanea c'era Demiral in buona fatica fisica e mentale, sembra in leggera crescita, domani andiamo a decidere". I tifosi, infatti, non hanno apprezzato questa scelta del tecnico e hanno esposto la propria furia sui social.



I loro commenti nella nostra gallery.