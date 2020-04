2







di Mattia Pintus

C'è chi sta cominciando a tornare, come Miralem Pjanic, e chi, invece, è partito, anche se il 4 maggio sembra avvicinarsi. E' il caso, ovviamente, di Matthijs de Ligt, l'olandese della Juventus che ha trascorso con rigoroso rispetto la quarantena a Torino, salvo poi, ad inizio settimana lasciare la città con un aereo privato, in compagnia della fidanzata AnneKee e della cagnolina Luna. Una partenza che ha scatenato nuove polemiche, specialmente tra le malelingue che vogliono vedere sempre il peggio, specialmente quando c'è un bianconero di mezzo. De Ligt, infatti, secondo questa arguta corrente di pensiero, sarebbe tornato a casa per evitare le misure restrittive italiane che fino al 4 maggio non prevedono allentamenti.



Sono voci quasi assurde, specialmente se si considera come Matthijs e Annekee abbiano passato questi ultimi due mesi: chiusi in casa, come tutti, ma con un sorriso in più. Si può notare dal loro profilo Instagram, dalle storie che hanno condiviso durante il lockdown: non sono le facce di chi si sente costretto in una prigione dorata, anzi, hanno mostrato vicinanza e affetto all'Italia, alla Juve, ma soprattutto hanno preso seriamente la situazione di pandemia. Hanno dato un esempio, nulla di trascendentale certo, ma non hanno dimostrato insofferenza. Così, prima ancora che le critiche, verrebbe da chiedersi il perché siano tornati.



E la motivazione che viene in mente è umana e comprensibile. Il resto della famiglia del centrale olandese, infatti, è ad Amsterdam e, con gli allenamenti che potrebbero ripartire proprio il 4 maggio - e di conseguenza, un tour de force di quasi quattro mesi fino ad agosto - De Ligt potrebbe essere semplicemente tornato a casa per rivedere i suoi cari, gli stessi affetti che sono finiti al centro della contesa dell'ultimo DCPM emanato dal premier Giuseppe Conte. Insomma, una "fuga" che tale non è, perché potrebbe essere motivata da ragioni che toccano tutti noi in questo momento di difficoltà: rivedere i propri cari. E così, qualora davvero la stagione dovesse concludersi ad agosto, ecco che De Ligt ha sfruttato questa settimana (potrebbe tornare domenica), proprio per concentrarsi poi solo sulla Juventus. Le polemiche, in questo caso, valgono poco.