. Ora l’abbiamo capito: De Ligt sarebbe andato dovunque (Chelsea, Bayern…), ma alla Juventus non resisteva più. Ha rilasciato due interviste sul tema, battendo sullo stesso chiodo: “Giocavo a sinistra e io vorrei stare a destra…e poi non giocavamo un calcio offensivo”. Lui - continua - era addirittura venuto per Sarri, ma poi se ne andato troppo presto.A essere precisi, poi si contraddice perché afferma che la Juve giocando a quel modo (cioè molto coperta) ha vinto tantissimo e quindi fa benissimo a continuare così. Insomma non c’entrano i soldi e nemmeno la ragion pratica (vincere) bensì l’idea di essere in Italia (perché qui “si gioca molto lenti”),Nagelsmann, allenatore del Bayern, dal canto suo aggiunge che: “De Ligt è arrivatopoco allenato, d’altra parte in Italia è difficile essere in forma”. Ecco il piatto è servito: in sostanza, quello italiano è un calcio scadente dal quale si fa bene a fuggire, non per soldi, ma per amore del calcio. Eppure Sarri allena ancora in Italia, verrebbe da dire.. Il palmares dello stesso allenatore racconta di una Bundesliga vinta quest’anno, a cui aggiungere una Supercoppa nazionale e un prestigioso record: aver vinto 12 a 0 contro il Bremer sv., varieChampions o per lo meno di arrivare a qualche finale di questa prestigiosacompetizione. Correndo tantissimo.