La Juventus è nuovamente in bolla dopo la positività di Hamza Rafia (e quello dell'U23 Filippo Delli Carri), ma non cambia il programma allenamenti. I bianconeri continuano con sedute e amichevoli, divisi tra lavoro alla Continassa e casa (o JHotel), senza nessun contatto con l’esterno. Oggi ci sarà un altro giro di tamponi e i giocatori negativi domani saliranno sul pullman che porterà la squadra di Max Allegri a Monza per il Trofeo Berlusconi (fischio d’inizio alle 21 all’U-Power Stadium). Tanti giocatori in più rispetto alla gara contro il Cesena, a cominciare da Cristiano. Già in buona condizione fisica dopo neppure una settimana di ritiro e responsabilizzato dalle parole di Allegri, scrive di lui Tuttosport. Lui, felice di essere tornato a lavorare, ma anche Dejan, con cui probabilmente si dividerà l'attacco contro il Monza in alternanza con i giovani. Pauloè rientrato parzialmente a lavorare in gruppo - racconta il quotidiano - dopo l’affaticamento muscolare, ma difficilmente sarà rischiato a Monza. Ma c'è anche grande attesa per vedere in azionedimagrito e carico, è apparso già in una forma strepitosa. Uno spezzone per lui,, una maglia da titolare per WojciechLa probabile formazione quindi ha alcune certezze e ancora diversi dubbi: Szczesny; De Winter, De Ligt, Demiral, De Sciglio; McKennie, Rabiot, Ranocchia/Miretti; Kulusevski, Ronaldo, Felix Correia/Soulé.