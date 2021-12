La Juventus è ben presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, mentre ci avviciniamo all'inizio del 2022 e dunque del mercato invernale.Sulla Gazzetta dello Sport in alto leggiamo "De Ligt in Barça" con evidente riferimento all'interesse blaugrana per il difensore olandese (già vi abbiamo parlato della sua clausola pro-Barcellona) Il Corriere dello Sport presenta un editoriale dal titolo "C'è una Juve di Paratici già in svendita".Infine, l'apertura di Tuttosport è dedicata ad Aaron Ramsey: "Costa più di Ronaldo"