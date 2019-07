Il futuro di Leonardo Bonucci alla Juventus può essere messo in discussione dal grande colpo di mercato dell'estate bianconera. L'arrivo di Matthijs de Ligt a Torino, infatti, mischia le carte per i due posti da titolare nella difesa a quattro da schierare da parte di Maurizio Sarri a partire dalla prossima stagione. E se Giorgio Chiellini ne ha uno prenotato per sé quando non sia preda di infortuni o di giornate di riposo, Leonardo Bonucci rischia di perdere il proprio in favore del gioiello dell'Ajax, ormai a un passo dal trasferimento in bianconero, che può arrivare ufficialmente già nei prossimi giorni.



LA JUVE HA DECISO - La Juventus, però, come conferma Calciomercato.com, non ha alcuna intenzione di cedere Bonucci in estate. De Ligt avrà bisogno di tempo per ambientarsi in Italia e, soprattutto, agli ordini di un allenatore dalla tattica sopraffina come Sarri. Lo stesso Leo, che ha voluto fortemente tornare a Torino per la famiglia, non ha manifestato per ora l'intenzione di cambiare aria. Gli assalti del Paris Saint-Germain e del Manchester City, con Leonardo da una parte e Pep Guardiola dall'altra che stravedono per il difensore bianconero, per ora non fanno paura. La Juventus attende una pazza offerta per Bonucci, altrimenti ha già chiarito che non si muoverà da Torino.