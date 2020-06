Matthijs de Ligt è il più giovane difensore tra quelli ad aver segnato almeno tre gol nella Serie A 2019/20. Un vero prodigio, la Juve se n'è accorta tempo fa e ne ha fatto il suo pilastro, per il presente e per il futuro.



Ecco altre statistiche chiave, pubblicate sul sito della Juventus:



"Gonzalo Higuaín ha eguagliato il numero di gol messi a segno nella scorsa stagione in Serie A (sei).



Rodrigo Bentancur ha collezionato la sua 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Juventus.



Simone Muratore ha collezionato la sua prima presenza in Serie A".