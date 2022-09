Prima battuta d'arresto che "fa riflettere" per il Bayern: senso di superficialità generale. Snobbato un avversario ben preparato da Matarazzo. Segnano un 2005 e un 2003: non basta.

Male tanti, tra cui de Ligt: qui a 0.35 il fallo per il rigore del 2-2 pic.twitter.com/fz0UmbDHO0 — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) September 10, 2022

Non una grande giornata per Matthijs. Il centrale olandese, titolare nella sfida del Bayern Monaco contro lo Stoccarda, è intervenuto in malo modo, causando il fallo da rigore che ha poi portato i bavaresi a al colpo del definitivo pari.Nel video qui in basso viene mostrato esattamente il momento del fallo e l'intervento scomposto da parte del difensore ex Juve, autore di un inizio di stagione a tratti non esaltante. De Ligt non ha perso però la fiducia di Nagelsmann, anzi: si sta imponendo sempre più all'interno del gruppo bavarese. Anche nel match con l'Inter è partito titolare.