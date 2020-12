Matthijs de Ligt, un nome che ha un significato preciso. In olandese significa "la luce" e questo per De Vrij e per chi come lui ci crede è un segno del destino. Il difensore dell'Inter nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Cristiano, Neymar, Tevez... Ma ricordo pure Giovanni_van_Bronckhorst, ex compagno al Feyenoord, nato lo stesso nostro giorno. Io nel destino ci credo. Pensate ai nomi ad esempio: De Ligt significa “la luce”, Van Dijk “la diga” e io sono... “il libero”. Ma il destino si può influenzare: se accade qualcosa di negativo, può diventare una lezione e trasformarsi in successo dopo".