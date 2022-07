De Ligt saluta la Juventus, arriva l'accordo con il Bayern Monaco: ecco le parole di ringraziamento del club bianconero."Matthijs de Ligt la prossima stagione non sarà un giocatore della Juventus.Dopo tre anni in bianconero, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi a titolo definitivo in Germania, al Bayern Monaco.Arrivato nel 2019, Matthijs è stato un giocatore importante per la Juve e per il suo reparto difensivo, per il quale ha messo a disposizione le sue enormi doti, sia fisiche che tecniche.E i risultati ottenuti insieme lo confermano: de Ligt ha vinto tre trofei (Scudetto, Supercoppa Italiana, Coppa Italia), e ha messo insieme numeri davvero importanti, in tutte le competizioni.109: le sue apparizioni totali da titolare (più di ogni altro giocatore di movimento, nelle ultime 3 stagioni; 5, i gol di testa che ha realizzato (su un totale di 8); 339, le sue respinte difensive.E poi ancora: 86, le conclusioni avversarie che ha sventato, 6160, i suoi passaggi completati.Numeri che raccontano un impegno, una costanza, una voglia di dare sempre il massimo. Numeri per i quali non possiamo che ringraziare il calciatore, ma anche e soprattutto il ragazzo.Augurandogli buona fortuna per ogni sua futura avventura".