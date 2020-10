Matthijs de Ligt non vede l'ora di tornare in campo. Si allena con la squadra ormai da giorni e vorrebbe esserci già con lo Spezia, anche se la sua presenza non è ancora confermata. In panchina, in campo, ma solo senza rischi e per questo motivo non c’è ancora la certezza che anche De Ligt possa tornare a disposizione già domani. Solo l’ok dell’ortopedico lo separa dal ritorno tra i convocati. Ha bruciato i tempi di recupero previsti di tre mesi, ma alla Juventus vogliono evitare il pericolo di un rientro affrettato e dunque stanno valutando attentamente la situazione. Lui però scalpita, a Torino lo raccontano infuocato, pronto a rientrare.