Per Matthijs de Ligt si è fatto sotto il Real Madrid. Duplice intento per Florentino Perez: il Real vorrebbe centrare l'occasione doppia in un colpo solo: prendere De Ligt come erede di Ramos e soffiare il preferito al BarçaLa Juventus è stata chiarissima e non lo venderà in questa estate, Matthijs stesso ha alzato il muro nelle sue ultime dichiarazioni assicurando che le possibilità di addio sono nulle. Il Real dovrà attendere ma per il futuro entra in corso, esattamente come e con il Barça. La Juve non si priverà subito di De Ligt, dopo una sola stagione. Ma l'assalto dà l'impressione di essere solo appena iniziato...