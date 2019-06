La telenovela relativa al futuro di Matthijs de Ligt sembra destinata a proseguire. L’olandese classe ’99 è nel mirino di diversi top club europei: la Juventus lo considera da tempo una prima scelta assoluta per la difesa, il Barcellona è arrivato a un passo dall’accordo con l’Ajax, mentre nelle ultime ore è il Paris Saint-Germain ad aver mosso i passi più concreti con l’entourage. Nonostante le smentite di Mino Raiola - che nel frattempo è volato a Parigi - De Ligt sembra davvero a un passo dal trasferimento al club di Al-Khelaïfi. Ma l’affare sarà influenzato anche dalle regole sul Fair Play Finanziario. IL GIORNO X - Secondo quanto riporta L’Équipe, il PSG dovrà attendere il 1° luglio per acquistare De Ligt, in modo da non infrangere le regole fissate dalla Uefa. Insomma, l’arrivo del difensore olandese dovrebbe essere “calcolato” nella stagione 2019-20 per non ricadere sotto la scure del massimo organismo di controllo europeo. Questa informazione avrebbe raggiunto lo stesso Raiola, che negli scorsi giorni è tornato ad incontrare anche Fabio Paratici (con cui ci sono tanti argomenti in ballo tra cui Pogba e il futuro di Kean).