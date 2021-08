Nel giorno del ventiduesimo compleanno di, è importante ricordare le parole di, uno dei difensori più forti dell’ultimo decennio, che con la Juventus ha fatto la storia.- La storia del club bianconero la vuole fare anche De Ligt, che nonostante la concorrenza dei colossi campioni d’Europa Bonucci e Chiellini, inizierà la sua terza stagione a Torino come perno della difesa della Juventus.- La Juve si aspetta tanto da lui. Due anni fa il club bianconero ha investito una cifra vicina agli 80 milioni di euro per strapparlo all’Ajax. Ma dopo un normale periodo di ambientamento, Matthijs sembra ormai un veterano a Torino: da due stagioni gioca con la stessa tranquillità e precisione sia a destra che a sinistra, comandando la difesa come un vero leader.- Il ritorno sulla panchina di Max Allegri, maestro nella gestione della fase difensiva, potrebbe giovare ancor di più al giovane olandese, che ha tutto per confermarsi una colonna della fase difensiva dopo le precedenti esperienze con Sarri e Pirlo. Un punto fermo del presente, ma anche del futuro, perché la Juve non ha alcuna intenzione di privarsi di lui.