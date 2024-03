Il difensore del Bayern Monaco, De Ligt, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Votebal Zone, dove ha parlato anche del suo passato.'​La Nazionale mi è mancata. Ho dovuto rinunciare a causa di problemi fisici. Questo è frustrante, perché la convocazione dell’Olanda è il massimo raggiungibile ed è una delle cose che vorresti provare come calciatore. Se non puoi essere lì a causa di un infortunio e non puoi dare valore alla squadra, è difficile. Ma per fortuna sono tornato adesso. Sento la fiducia dell’allenatore della Nazionale e mi sento molto a mio agio, grazie anche alle mie ultime prestazioni con il club. Ho giocato dieci degli ultimi dodici match. E mi sento come se fossi sempre più in forma'.