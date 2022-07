Matthijsnon abiterà più a, dopo il trasferimento aldella scorsa settimana. La compagna del difensore olandese, modella anche lei olanedese e classe 1999 proprio come De Ligt, ha voluto lasciare tramite il proprio profiloun ringraziamento all'Italia ed in particolare alla città di Torino. Di seguito il post della giovane compagna di Matthijs, che pubblica anche una foto all'Allianz Stadium di Torino in compagnia dell'amica Alice