"2 - Tra i difensori con più di 15 presenze in questa Serie A, Matthijs de Ligt è quello che è stato saltato meno volte in dribbling (solo 2 in 23 gare giocate). Maciste". Il dato è chiaro: De Ligt è il difensore meno saltato della Serie A. Numeri che sottolineano, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto importante sia e sia diventato il centrale olandese per la Juventus. Sempre più perno della difesa, a volte unico superstite di un reparto forte ma molto acciaccato, pilastro su cui costruire il futuro. Il mercato chiama, brama un giocatore come De Ligt, pagato 85 milioni complessivi dalla Juventus e che potrà partire solo per un'offerta a tre cifre. Non meno e non è detto che succeda, perché in lui la Juve vede il suo futuro più radioso e potrà privarsene solo se sarà il giocatore a spingere con forza per l'addio. Intanto se lo gode, così come se lo godono i tifosi.



