Come riferito dal Mundo Deportivo, il Chelsea sarebbe molto vicino a chiudere la trattativa per il difensore centrale del Siviglia Jules Koundé, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Uno scenario che, se confermato, potrebbe interessare anche la Juventus. Il club londinese, infatti, ha sempre mostrato interesse per Matthijs de Ligt, ma con questo acquisto potrebbe definitivamente mollare la presa sull'olandese.