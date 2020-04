Due mesi in quarantena, e adesso AnneKee se n'è pure tornata in Olanda. De Ligt è pronto a ripartire dopo aver resistito nel suo appartamento di Torino, tra corsa sul tapis roulant e giochi di società. Non solo: pure i due cuccioli che ha adottato con la sua metà, che in parte gli hanno permesso di girare indisturbato nel vuoto del centro di Torino. Ancora un po' di pazienza, poi riabbraccerà la normalità. Gradualmente.



MATURITA' - Una prova di maturità, quella di Matthijs, che in società hanno apprezzato tantissimo. Non che ci fossero dubbi riguardo al suo aspetto 'morale', ma - come racconta La Gazzetta dello Sport - la sua è stata una stagione di vera resilienza. Proprio come l'ultimo periodo. Partito in salita, quindi riconquistato a suon di prestazioni. Oggi, l'olandese è il migliore per duelli vinti (58, più di Bonucci). 17 gare da titolare e già 2 gol. Il salto non è stato poi così traumatico: non solo il futuro, anche il presente è tutto suo. Nonostante il Barcellona, che continua a bussare alla porta bianconera...