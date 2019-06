La trattativa sembrava conclusa: Matthijs de Ligt al Barcellona, accordo a un passo e blaugrana pronti ad accogliere il loro nuovo difensore. Eppure, la fumata bianca non è arrivata. Come riporta il Mundo Deportivo, l’ostacolo per il club catalano è sempre Mino Raiola: l’agente del difensore dell’Ajax chiede un contratto importante per il proprio assistito e una maxi-commissione (8-10 milioni di euro) che al Camp Nou reputano semplicemente inaccettabile. Adesso le altre pretendenti - tra cui Juve, Manchester United e PSG - sono tornate a sperare, mentre il Barça spera che sia lo stesso De Ligt a spingere per trasferirsi nella squadra di Messi. Un fattore potrebbe essere l’acquisto già annunciato del connazionale e amico Frenkie de Jong.