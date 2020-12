Matthijs De Ligt saluta il 2020 su Instagram: "Mi rendo conto che il 2020 non è stato un anno facile. Adesso dobbiamo concentrarci sul pensare positivo e stare con le persone che amiamo. Voglio ringraziare tutti voi per il supporto durante quest'anno e voglio dire Grazie anche alla mia famiglia e ai miei amici. Il 2021 è vicino. Buon Anno!". Il difensore olandese della Juventus, che ha iniziato la stagione con due mesi di ritardo causa operazione alla spalla destra ad agosto, si sta imponendo come uno dei migliori difensori al mondo per il futuro.