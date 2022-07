Dopo i colpi già messi a segno dalle big d'Europa con nomi del calibro di Haaland, Nunez, Di Maria e Pogba, nella giornata di oggi si è potuti assistere all'ennesima firma d'autore, questa volta targata Barcellona. Già, perchè i catalani hanno praticamente ufficializzato l'acquisto di Robert Lewandowski, scaricato dalche adesso, potrà concentrarsi su quello che sarà il reale obiettivo del club tedesco. Il nome è sempre lo stesso, quello di Matthjis. Per l'ex Ajax la Juve chiede una cifra minima di 90 milioni di euro, contro i 60 offerti inizialmente dai bavaresi.- Offerta che è stata ritenuta troppo bassa dai dirigenti della Continassa e che dunque, si aspettano un ulteriore assalto nelle prossime ore, soprattutto in virtù della 'boccata di ossigeno' che le casse del Bayern hanno 'respirato' con l'operazione Lewandowski. Ma c'è dell'altro, perchè i tedeschi avrebbero annunciato pubblicamente tutto l'interesse per il numero 4, mandando. Come si può apprendere sui social infatti, diversi sono i commenti a riguardo e tutti con un certo tono: '', oppure: 'Questi sono quelli che ci hanno dato dei mafiosi'. Insomma, ce ne sono anche di più coloriti, alcuni li riportiamo nella Gallery di seguito.