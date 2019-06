Il difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt non ha ancora scelto la sua prossima squadra. Restano in pole Barcellona e Juventus e l'olandese ha parlato del suo futuro alla Tv olandese RTL4: "Ci sono tante opzioni e voglio scegliere la migliore. Sono molto emozionato per quello che potrebbe". Questione di giorni, quindi, tra poco il futuro di De Ligt sarà chiaro. La Juve aspetta e spera di strapparlo al club blaugrana.