Matthijs, a Voetbal Zone, ha parlato così delle difficoltà degli ultimi mesi.- "Devo dire che ne ho davvero sofferto. Anche durante l'ultima partita prima della pausa internazionale mi è venuto in mente. Naturalmente, sono mancato alcune volte. È frustrante perché la Nazionale olandese è il massimo a cui aspiri e uno dei traguardi che vuoi raggiungere come calciatore. Quando non puoi partecipare a causa di un infortunio e non puoi dare valore alla squadra, è difficile. Quindi sono stato felice di poter tornare ora."- "Nelle ultime dodici partite ne ho giocato dieci da titolare. E mi sento sempre più in forma e migliorare, è un ottimo sentimento. Ho iniziato la stagione con un infortunio, il che è sempre molto fastidioso. Ho avuto bisogno di tempo per tornare e poi ho subito anche un infortunio al ginocchio. Quindi ho perso molte partite e quando sei al Bayern Monaco, con tanti giocatori internazionali e tanta concorrenza, è dura. Ci sono tanti giocatori di alto livello, pronti a giocare. Se sei infortunato e poi torni in forma, non è scontato che torni subito nella formazione titolare. Se la squadra funziona bene e i risultati sono positivi, devi solo avere pazienza e aspettare il tuo turno. Da gennaio sono tornato completamente in forma, mi sento bene, ho conquistato il mio posto e sto dimostrando il mio valore."