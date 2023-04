Matthijs, a Sky Sport, parla alla vigilia di Bayern-City."Penso si sia integrato bene. Ha tanta esperienza, ha allenato squadre come il Psg, il Chelsea. Si vede che ha esperienza, ovviamente è qui da due settimane, ma vedi subito cosa ti chiede. Speriamo che domani giochiamo bene, come vuole. Che facciamo un bel risultato"."Come dorme un difensore? Speriamo di dormire bene, non è possibile farlo domani durante la partita, sennò fa gol. E' un grande attaccante, grande qualità, abbiamo visto quest'anno e gli scorsi anni. Bisogna essere molto focalizzati, non solo su di lui. Il City ha grandi giocatori, noi difensori bisogna stare sempre svegli"."Mi piacerebbe essere allenato da Guardiola, sì. E' tra i migliori al mondo. Fa da tanti anni un super lavoro con il City. Molto bello ricevere un complimento da un allenatore come Guardiola. Ma ora non ci penso, penso solo alla partita di domani, con un grande allenatore come Tuchel. Speriamo di fare un bel risultato. L'italiano? Non ho dimenticato tutto...".