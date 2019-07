Matthijs de Ligt ha scelto la sua casa a Torino. Come riporta Tuttosport, il difensore olandese ha scelto di vivere in una casa in centro, la stessa dove fino a pochi giorni fa ha vissuto Leonardo Spinazzola, nello stesso palazzo di Massimiliano Allegri (che lì continua ad avere il suo appartamento). Ieri l'olandese è rientrato nella sua casa nel capoluogo piemontese. Lì ha vissuto la prima notte da calciatore della Juventus, in attesa che arrivi l'ufficialità del suo acquisto da parte del club bianconero. Intanto Matthijs, si sente già un po' a casa.