Secondo quanto riportato da Tuttosport, la scelta di Maurizio Sarri di tenere Matthijs de Ligt in panchina sarebbe dettata dalle precarie condizioni fisiche del difensore olandese. Infatti, l'acquisto più caro della stagione della Juventus, è ancora in fase di recupero, sia dall'infortunio alla spalla sia da un problema agli aduttori. Per questo motivo, il tecnico ha preferito schierare Merih Demiral, forte anche delle convincenti prestazioni dell'altro giovane centrale della Juve.