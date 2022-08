Marco, a Calciomercato.com, parla così dell'avventura di De Ligt alla Juve: "Le difficoltà che ha incontrato alla Juve sono evidenti, ma non sufficienti a cambiare la valutazione su di lui, che all'Ajax giocava a 18 anni come se ne avesse avuti 30. Quando si vuole andare via da un club come la Juve, vuol dire che non è nato un legame. E forse a questo punto è anche giusto così, ha una logica venderlo dato il prezzo e soprattutto dato chi è arrivato. Bremer si deve adattare come Schuurs ad una difesa nuova, nell'altro senso, ma con tutto il rispetto per Skriniar e Bastoni è nettamente il difensore migliore che ci sia in Serie A".