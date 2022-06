Ci sarebbe proprio il Chelsea dietro la presa di posizione di Matthijs de Ligt sul rinnovo. Attraverso la sua agente, l’avvocato Rafaela Pimenta, l'olandese ha comunicato alla società bianconera i suoi propositi di addio. E allora ecco la prima mossa di Stamford Bridge: 45 milioni più Timo Werner. L’offerta non convince però la Juve, per diversi motivi. Il club bianconero è consapevole che il Chelsea abbia la necessità di sfoltire la rosa e l’attaccante tedesco è uno dei giocatori in uscita, non ritenuto strategico nel progetto tecnico di Tuchel. Altro tema: la sua valutazione è ritenuta troppo elevata, tenendo come parametro i 115 milioni della clausola e i 45 milioni in contanti aggiunti alla contropartita tecnica.