First time at home, great support from fans and 3 important points Grazie tifosi @juventusfc #ForzaJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/3ZIyNcaLof — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) September 1, 2019

Messaggio di Matthijs de Ligt sui social dopo la serata no di ieri: ​"First time at home, great support from fans and 3 important points. Grazie tifosi". Questo il messaggio del difensore olandese che ieri non ha vissuto il suo miglior esordio con responsabilità su almeno due dei tre gol messi a segno dal Napoli. Ma la stagione è appena all'inizio, Matthijs lo sa e il mondo bianconero lo sta sostenendo.