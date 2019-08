Great atmosphere at Villar Perosa!

Thank you for all the support!

Grazie tifosi! @juventusfc #finoallafine pic.twitter.com/W4UlnTaRtJ — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) August 14, 2019

La prima volta non si scorda. Anche senza scendere in campo, Matthijs de Ligt ha avuto modo oggi di toccare con mano una parte della storia della Juventus. L'abituale rito prestagione dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa ha lasciato il segno anche sul nuovo arrivato, più di quanto non abbiano fatto le vesciche che lo hanno costretto ai box per la partita con la Primavera.