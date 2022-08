#BocFcb

Bochum 0-2 Bayern Munchen



Goal Matthijs de Ligt.



Matthijsin gol! L'ex difensore centrale della Juventus è sceso in campo nel match del Bayern Monaco contro il Bochum, stavolta dal primo minuto. Il difensore olandese è andato in rete al minuto venticinque, con un ottimo movimento sul secondo palo, dunque di testa e da calcio d'angolo.De Ligt si è così riscattato dopo le prime due partite che l'avevano visto poco protagonista della squadra bavarese: Nagelsmann aveva infatti deciso di inserirlo piano piano, optando per la panchina nelle prime due uscite.Guarda il video del gol nel tweet qui in basso.