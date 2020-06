Matthijs de Ligt si sta prendendo il suo posto nel cuore dei tifosi, oltreché della difesa della Juventus. Il giovane olandese sta dimostrando tutto il suo valore, dopo la trattativa onerosa che lo ha portato a Torino la scorsa estate. E, da top player, si sta prendendo le copertine, dopo la quarta partita consecutiva in cui la Juventus non subisce gol. Eppure, De Ligt non è solo contrasti e coperture, ma anche gol: ieri sera contro il Lecce ha trovato il suo terzo sigillo in campionato e, tra i difensori che ne hanno segnati quanti lui, è il più giovane della Serie A. Un segno di come la sua precocità nel calcio che conta lo stia portando rapidamente ai vertici.