Dave van Lienen, ex istruttore di scuola calcio di Matthijs de Ligt, trasferitosi in estate dall'Ajax alla Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della "passione bianconera" del talentuoso difensore classe '99. Queste le sue dichiarazioni: "Adorava Cannavaro e adesso stravede per Chiellini: non potrebbe avere maestro migliore". E gli amici di Abcoude, il paese natale di De Ligt, confermano: "E' sempre stato un tifoso della Juve perché per lui è il Barcellona della difesa".