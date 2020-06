Day off dei days off. Tra i migliori sicuramente quello trascorso da Matthijs de Ligt. Per il centrale olandese, un'idea niente male: una giornata in barca sul Lago di Como. Con lui, l'immancabile compagna AnneKee e soprattutto De Vrij, collega in nazionale olandese ma avversario in Serie A: è uno degli alfieri della difesa dell'Inter di Antonio Conte. Amici, comunque, in una giornata di riposo sia per la Juventus che per i nerazzurri. Alla scoperta delle bellezze italiane, partendo dal classico 'break' tricolore.