L’esultanza, un momento che simboleggia l’unione di squadra. Anche Matthijs de Ligt ha voluto esprimere la gioia per la vittoria della Juventus contro la Spal, attraverso un post su Instagram: “3 punti importanti”. La trasferta a Ferrara è stata decisa dai gol di Ronaldo e Ramsey, accorciati dal rigore di Petagna che comunque non ha compromesso il risultato. Come dice il difensore olandese, tre punti fondamentali per iniziare al meglio un ciclo di gare intense, tra Champions League (Lione), Serie A (Inter) e Coppa Italia (Milan). De Ligt suona la carica, è pronto a tuffarsi in questo tour de force suggerendo di partire dal gruppo, unito come si vede in foto.