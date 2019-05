Matthijs de Ligt, leader e capitano dell'Ajax, nonché primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in ottica futura, ha parlato ai microfoni di RTL Boulevard. Queste le sue dichiarazioni: "È piuttosto eccitante quello che mi aspetta nel prossimo futuro. Non vedo l'ora di arrivarci, lo vedo come una sfida, questa è la cosa più importante. Ci sono diverse opzioni: devo valutare quale sia l'opzione migliore, sono tranquillo. Popolarità? A volte è difficile, ma per fortuna sembro un normale olandese, quindi non mi distinguo molto. Ultimamente è stato più difficile, soprattutto all'estero, ma questo dice qualcosa sul modo in cui vivono il calcio".