Matthijs de Ligt traccia la strada della Juventus. Consapevole che ormai l'obiettivo scudetto è andato, il difensore olandese, così come tutta la squadra, ha cambiato la rotta virando su un altro traguardo: "La squadra è forte e ha tutto per lottare per lo scudetto - ha detto De Ligt ai microfoni di Sky Sport - ma adesso che non possiamo puntare più a vincere il campionato dobbiamo puntare al secondo posto". Che in questo momento è distante due punti e occupato dall'Atalanta: Juve a 66 con Napoli e Milan, nerazzurri a 68.